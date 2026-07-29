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"¡Zahie está muy enojona!”, Flor Rubio estalla contra la chef de MasterChef

Tras los fuertes regaños de la Zahie hacia Ixdit y Daniela Parra en MasterChef 24/7, Flor Rubio salió en defensa de las participantes y criticó a la chef.

La chef Zahie regaña a Ixdit por no acatar las reglas del sabotaje, critican a Daniela Parra como la peor cocinera de la noche y Michelle planea aliarse con Jazmín para quitar de su equipo a Ramahá. ¡Ojo al mensaje de Flor Rubio por los fuertes regaños de la chef Zahie en MasterChef 24/7!

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