¡Fiesta romántica! Carlos Cuevas revela detalles de su próxima presentación en CDMX

Carlos Cuevas nos acompañó esta mañana para compartir detalles de su próxima presentación al sur de la CDMX. Además de anticipar que se acompañará de los Piratas del Bolero, aseguró que será una ‘fiesta romántica’ esa noche. ¿Cómo logra mantener vigente el bolero Carlos Cuevas? ¡No pierdas detalle de lo que le enseñó Juan Gabriel!