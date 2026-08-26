"¡Me dijeron que no se iba a poder!”, Jimmy Serrano, el fisicoculturista mexicano de 16 años, sigue acumulando éxitos

Con apenas 16 años de edad, Jimmy Serrano ha convertido la disciplina, el esfuerzo y la constancia, en parte fundamental de su vida. ¿Cómo comenzó en el fisicoculturismo? Además de compartir su experiencia en el fisicoculturismo, Jimmy Serrano contó que se interesó en esta disciplina desde los 13 años y compartió un importante mensaje para todos los jóvenes.