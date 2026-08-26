¡Marcador de escándalo! Así se vivió el Sin Palabras de media semana
Con una diferencia de más de diez puntos, el Favorito y el Pueblo protagonizaron uno de los juegos más intensos del Sin Palabras. ¡Revive todas las emociones!
El Sin Palabras de media semana se jugó con un sabor muy especial, pues el Favorito y el Pueblo llegaron con la firme intención de conseguir una victoria que inclinara la balanza a su favor. ¡Revive todas las emociones del mejor juego del mundo mundial del 26 de agosto 2026!