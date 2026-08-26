Venga La Alegría | Programa 26 de agosto 2026 Parte 2 | La revelación de La Bebeshita que dito todo de qué hablar rumbo a la Segunda Temporada de La Granja VIP y más
La entrevista con el fisicoculturista mexicano de 16 años Jimmy Serrano, los mejores momentos de Exatlón, la revelación de La Bebeshita como granjera de la Segunda Temporada de La Granja VIP y más. ¡Venga La Alegría!
Revive el programa completo de Venga La Alegría del 26 de agosto 2026, parte 2: Una nueva entrega de Lauro y Huellitas Informativas, la entrevista con el fisicoculturista mexicano de 16 años Jimmy Serrano, las inesperadas confesiones de las conductoras sobre el bullying en El Club de los Corazones Rotos y la buena obra de A Quien Corresponda.
También, lo que Grupo Salinas ha pagado en impuestos explicado Con Peras y Manzanas, los mejores momentos de Exatlón y la revelación de La Bebeshita como granjera de la Segunda Temporada de La Granja VIP. Además, jugamos Sin Palabras y ¿Te Cae? ¡Venga La Alegría!