Venga La Alegría | Programa 26 de agosto 2026 Parte 2 | La revelación de La Bebeshita que dito todo de qué hablar rumbo a la Segunda Temporada de La Granja VIP y más

Revive el programa completo de Venga La Alegría del 26 de agosto 2026, parte 2: Una nueva entrega de Lauro y Huellitas Informativas, la entrevista con el fisicoculturista mexicano de 16 años Jimmy Serrano, las inesperadas confesiones de las conductoras sobre el bullying en El Club de los Corazones Rotos y la buena obra de A Quien Corresponda.

También, lo que Grupo Salinas ha pagado en impuestos explicado Con Peras y Manzanas, los mejores momentos de Exatlón y la revelación de La Bebeshita como granjera de la Segunda Temporada de La Granja VIP. Además, jugamos Sin Palabras y ¿Te Cae? ¡Venga La Alegría!