¿Cuentas pendientes? La Bebeshita reacciona al escuchar ‘Niurka Marcos’ en su revelación rumbo a La Granja VIP Segunda Temporada

La Bebeshita fue revelada como la decimoprimera granjera de la Segunda Temporada de La Granja VIP. Fiel a su estilo, La Bebeshita se presentó con mucho glamour para compartir qué le preocupa sobre entrar al reality y contó cómo se ha preparado para su participación. ¡Ojo a su reacción al escuchar el nombre de Niurka Marcos! ¿Habrá historia previa con la actriz cubana?