¿Cuentas pendientes? La Bebeshita reacciona al escuchar ‘Niurka Marcos’ en su revelación rumbo a La Granja VIP Segunda Temporada
Durante su revelación como la decimoprimera granjera de Segunda Temporada de La Granja VIP, La Bebeshita nos regaló un imperdible gesto al escuchar ‘Niurka Marcos’. ¿Cuentas pendientes?
La Bebeshita fue revelada como la decimoprimera granjera de la Segunda Temporada de La Granja VIP. Fiel a su estilo, La Bebeshita se presentó con mucho glamour para compartir qué le preocupa sobre entrar al reality y contó cómo se ha preparado para su participación. ¡Ojo a su reacción al escuchar el nombre de Niurka Marcos! ¿Habrá historia previa con la actriz cubana?