Así se vivió la premiere de “Juan Gabriel: Mi Primer Bellas Artes”

Las cámaras de Ventaneando asistieron a la premiere de “Juan Gabriel: Mi Primer Bellas Artes”; cinta que muestra momentos inéditos de la icónica presentación del Divo de Juárez en el histórico recinto. El evento contó con memorabilia del cantante. La cineasta, María José Cuevas, nos habla de cómo surgió el proyecto.