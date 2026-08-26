Venga La Alegría | Programa 26 de agosto 2026 Parte 1 | Mariana Seoane termina su relación por ‘red flags’, el pleito legal que se podría desatar con Ninel Conde y José Manuel Figueroa y más

Revive el programa completo de Venga La Alegría del 26 de agosto 2026, parte 1: La sorpresa que le preparó Yolanda Andrade a Thalía por sus 55 años, el terror que vivió Verónica del Castillo en un spa, Mariana Seoane revela que terminó su relación por detectar ‘red flags’, los experimentos de Inter ¿Neta?, la demanda que Ninel Conde podría poner a José Manuel Figueroa, la entrevista exclusiva con Jon Favreau sobre Oswald y un efectivo tratamiento para la incontinencia urinaria.

También, una nueva explosión en Tultepec, dos detenidos por un fraude ligado al examen de admisión de la UNAM, la medalla de oro de Mía y Lia Cueva en el Mundial de clavados y otorgan el cuarto puesto en el ranking mundial de ciclismo a Isaac del Toro; todo explicado Con Peras y Manzanas.

Además, el reportaje de Tabata Jalil, los mejores momentos de MasterChef 24/7, lo que reveló Lorenzo Méndez sobre el video que desató rumores sobre Lupillo Rivera y unas ‘copas de más’ y la visita de Aleks Syntek promocionando una nueva versión de “Bendito tu corazón”. ¡Venga La Alegría!