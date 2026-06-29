“Estamos viviendo un momento hermoso”, ¿Danna y Alex Hoyer ya piensan en boda e hijos?
Además de confirmar el gran momento que pasan Danna y Alex Hoyer, la cantante aclaró los rumores sobre sus planes de boda e hijos. ¡Aquí los detalles!
Danna confesó estar más enamorada que nunca de su novio Alex Hoyer... ¿será que pronto los veremos en el altar? Esto respondió Danna, quien también fue cuestionada sobre la posibilidad de convertirse en madre muy pronto. ¡Ojo a lo que soltó de su colaboración con Malilla!