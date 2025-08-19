inklusion logo Sitio accesible
Azteca UNO
Venga La Alegría
Video

¡Se acabaron los mitos! ¿Se debe depilar la zona íntima? La ginecóloga Dra. Julie Salomón responde

La ginecóloga Dra. Julie Salomón acabó con todos los mitos y explicó cuál es la importancia del cuidado del vello de la zona íntima. ¡Ojo a sus consejos!

Venga La Alegría
Compartir
  •   Copiar enlace
TV Azteca

¿Sabes cuál es la manera correcta de depilarte la zona íntima? ¿A partir de qué edad es conveniente depilarse la zona íntima? La ginecóloga Dra. Julie Salomón acaba con los mitos y explica cuál es la importancia del cuidado del vello.

¡No te pierdas nuestro contenido, sigue a Azteca Uno en Google News!
×
×