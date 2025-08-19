¡Se acabaron los mitos! ¿Se debe depilar la zona íntima? La ginecóloga Dra. Julie Salomón responde
La ginecóloga Dra. Julie Salomón acabó con todos los mitos y explicó cuál es la importancia del cuidado del vello de la zona íntima. ¡Ojo a sus consejos!
TV Azteca
¿Sabes cuál es la manera correcta de depilarte la zona íntima? ¿A partir de qué edad es conveniente depilarse la zona íntima? La ginecóloga Dra. Julie Salomón acaba con los mitos y explica cuál es la importancia del cuidado del vello.
Galerías y Notas Azteca UNO