Así fue el fatídico desastre natural en Nepal: una avalancha de lodo destruyó comunidades y ya hay miles de víctimas

El pasado 26 de agosto se dio uno de los peores desastres natural del 2026, con una avalancha de lodo que se llevó todo a su paso en la frontera de China y Nepal, donde se han reportado miles de personas desaparecidas, incluyendo turistas de diferentes países que se encontravan de vacaciones. Entre las hipótesis de lo ocurrido, se habla de un posible sismo o desprendimiento glaciar, cuya fuerza habría arrasado con edificios completos justo en la frontera entre Nepal y China.

