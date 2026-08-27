Así fue el fatídico desastre natural en Nepal: una avalancha de lodo destruyó comunidades y ya hay miles de víctimas
Siguen los trabajos de rescate para los damnificados del alud de tierra en la frontera entre China y Nepal, pero la cifra de desaparecidos es cada vez mayor.
El pasado 26 de agosto se dio uno de los peores desastres natural del 2026, con una avalancha de lodo que se llevó todo a su paso en la frontera de China y Nepal, donde se han reportado miles de personas desaparecidas, incluyendo turistas de diferentes países que se encontravan de vacaciones. Entre las hipótesis de lo ocurrido, se habla de un posible sismo o desprendimiento glaciar, cuya fuerza habría arrasado con edificios completos justo en la frontera entre Nepal y China.