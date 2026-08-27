Pescado frito en salsa francesa: paso a paso para un platillo sofisticado que sorprenderá a todos

Si ya te aburriste del pollo y la carne, entonces dale un giro a tus comidas y prueba incluyendo recetas con pescado que quedan deliciosas. Y en el “Sazón de la Alegría”, el chef Rahmar nos enseñó a preparar un rico filete frito cubierto con salsa francesa, una receta que es mucho más sencilla de hacer de lo que suena y para la que se necesitan ingredientes fáciles de conseguir.