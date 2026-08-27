José Manuel Figueroa habla del dolor de ver morir a sus hermanos y recuerda a Trigo a 20 años de su asesinato

A pesar de que siempre se ha mostrado como un hombre fuerte, José Manuel Figueroa reconoció que le ha sido muy complicado lidiar con tantas muertes en su familia, en especial las de sus hermanos que murieron muy jóvenes, como Trigo Figueroa, asesinado con solo 27 años de edad al terminar un concierto. En estos difíciles momentos, la señora Teresa, su mamá, ha sido su mejor compañía y reveló que están a punto de reencontrarse.