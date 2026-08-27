José Eduardo Derbez habla de su separación y defiende a Victoria Ruffo por polémicos comentarios sobre Aitana

En su regreso a México luego de una temporada grabando en España, José Eduardo Derbez aseguró que no tiene problemas con Paola Dalay por supuestas infidelidades y explicó que la falta de tiempo es la única razón por la que no se les ha visto juntos. Además, salió en defensa de Victoria Ruffo por las críticas que recibió tras hablar de Aitana Derbez y señaló que la actriz nunca tuvo la intención de burlarse de la niña, solo que sus palabras se malinterpretaron.