¿Estará Ricky Martin? Menudo ya está listo para su regreso a los escenarios por 50 años de carrera
Si bien están emocionados por este reencuentro, los integrantes de Menudo confesaron que les costó trabajo recuperar la condición para brillar en el escenario.
Tras semanas de ensayos intensivos y rutinas de alto nivel para que den lo mejor en el escenario, el reencuentro de Menudo ya es un hecho y celebrarán 50 años de carrera con una ambiciosa gira. Y aunque la gran incógnita de los fanáticos es si Ricky Martin tendrá una participación especial, tal como explicó Ricardo Casares, hasta el momento es una posibilidad que está descartada.