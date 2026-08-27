¿Estará Ricky Martin? Menudo ya está listo para su regreso a los escenarios por 50 años de carrera

Tras semanas de ensayos intensivos y rutinas de alto nivel para que den lo mejor en el escenario, el reencuentro de Menudo ya es un hecho y celebrarán 50 años de carrera con una ambiciosa gira. Y aunque la gran incógnita de los fanáticos es si Ricky Martin tendrá una participación especial, tal como explicó Ricardo Casares, hasta el momento es una posibilidad que está descartada.