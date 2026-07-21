Ramahá NO participó en importante clase de MasterChef 24/7: esto le pasó al cocinero (VIDEO)

Este martes en MasterChef 24/7, los cocineros asistieron a una clase especial de sevicio al comensal impartida por la sommelier Claudia Ibarra. Ramahá fue el único participante que no participó en la lección al aire libre. De acuerdo con lo que le explicó a la profesional que dio la sesión, su ausencia se debió a un malestar en su oído, por lo que no podía exponerse al sol.