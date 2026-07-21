Resumen del lunes 20 de julio: ¡Todos al Mandil Negro! Arranca la competencia entre los mejores 12 cocineros
La lucha por el codiciado Pin del Chef y el inicio de la competencia elevan la intensidad en la cocina más famosa de México.
La emoción se vive al máximo con la disputa por el Pin del Chef, una ventaja que puede marcar la diferencia dentro de la competencia. Además, los 12 mejores cocineros de la temporada se enfrentan con el mandil negro, dejando atrás cualquier margen de error. Cada platillo será decisivo para mantenerse en la cocina más famosa de México, donde el talento, la creatividad y la técnica serán puestos a prueba en una jornada llena de tensión y grandes desafíos.