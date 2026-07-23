¡Azalia “La Negra” rompe el silencio! La primera eliminada revela su verdad sobre Survivor México La Reliquia en Llamas

Tras convertirse en la primera eliminada de Survivor México La Reliquia en Llamas, Azalia “La Negra” rompe el silencio en una entrevista exclusiva donde habla de todo lo que vivió durante su estancia en la competencia. La sobreviviente comparte las anécdotas más intensas de su paso por la isla, recuerda los momentos que pusieron a prueba su fortaleza y revela si considera que algunas decisiones fueron injustas. Además, reflexiona sobre su eliminación y lo que significó formar parte de esta exigente aventura. No te pierdas este capítulo, donde conocerás una nueva perspectiva de todo lo que ocurrió dentro de Survivor México.

