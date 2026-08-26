¿Grupo Salinas no paga impuestos? Sergio Sepúlveda explicó que las empresas de Ricardo Salinas Pliego son de las que más pagan impuestos
¡Con datos y pruebas! Si has escuchado que Grupo Salinas no paga impuestos, debes saber que no es así y Sergio Sepúlveda lo explica Con Peras y Manzanas.
De los creadores de “no vean a TV Azteca”, seguramente has escuchado cosas sobre Grupo Salinas respecto al pago de impuestos, pero... ¿sabías que las empresas de Ricardo Salinas Pliego son de las que más impuestos pagan en México? Checa todo lo que explicó Sergio Sepúlveda Con Peras y Manzanas.