¡¿Sí la vio?! Cazzu reacciona a las imágenes de la recámara de Inti en casa de Nodal

Cazzu llegó a la CDMX visiblemente feliz y acompañada de Inti, quien fue resguardada mientras su mamá atendía a la prensa. ¿Christian Nodal se reunió con su hija Inti? Esto fue lo que contestó la cantante argentina tras las imágenes del cuarto de Inti que han cirulado por las redes sociales, antes de reaccionar a la ley (Cazzu) que sancionaría a padres ausentes en México. ¡Ojo a lo que se vivió en su concierto en la CDMX!