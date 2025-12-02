inklusion logo Sitio accesible
¡Así cantó “Bésame Mucho” Dua Lipa en México! Aquí lo mejor su primer concierto en CDMX

Dua Lipa causó euforia en su primer concierto en México y convivió ‘muy de cerca’ con sus fans. ¡Así cantó “Bésame Mucho” de Consuelo Velázquez!

Dua Lipa causó euforia en su primer concierto en México y, además de apapachar a sus fans cantando, la cantante británica convivió ‘muy de cerca’ con sus fans. Otro momento que enloqueció a sus fans fue cuando cantó “Bésame mucho” de Consuelo Velázquez. ¡Ojo a su español casi perfecto!

