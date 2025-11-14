¡Así lució su embarazo Dulce María en el evento de La mujer del Año!
Dulce María, quien ha recibido cariñosos mensajes de algunos excompañeros de RBD, detalló cómo vive su segundo embarazo a sus casi 40 años. ¡Aquí los detalles!
TV Azteca
En el evento que premió a ‘La mujer del Año’, Dulce María, quien ha recibido cariñosos mensajes de algunos de sus excompañeros de RBD, detalló cómo vive su segundo embarazo y de cómo espera que sea su segundo hijo, a quien no tendría planeado recibir a sus casi 40 años, pero que espera con mucho amor.
