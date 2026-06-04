"¡Sí les alcanza para mantenerla!”, Efigenia Ramos desmiente lo que se ha dicho de la manutención de la casa de Silvia Pinal

Efigenia Ramos, quien fuera la mano derecha de Silvia Pinal, reaccionó a la posibilidad de que se ponga en venta la icónica casa de la fallecida actriz. ¿Realmente será tan cara la manutención del inmueble como Alejandra Guzmán y Sylvia Pasquel lo han declarado? Esto reveló Efigenia Ramos quien la administró durante años, quien contó cómo van los trámites de la herencia de Silvia Pinal.