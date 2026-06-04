"¡Sí les alcanza para mantenerla!”, Efigenia Ramos desmiente lo que se ha dicho de la manutención de la casa de Silvia Pinal
Efigenia Ramos, quien trabajó para Silvia Pinal, aseguró que a las hijas de la fallecida actriz sí les alcanza para mantener la famosa casa del pedregal. ¡Esto declaró!
Efigenia Ramos, quien fuera la mano derecha de Silvia Pinal, reaccionó a la posibilidad de que se ponga en venta la icónica casa de la fallecida actriz. ¿Realmente será tan cara la manutención del inmueble como Alejandra Guzmán y Sylvia Pasquel lo han declarado? Esto reveló Efigenia Ramos quien la administró durante años, quien contó cómo van los trámites de la herencia de Silvia Pinal.