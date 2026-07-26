Ramahá organiza una tarde de manualidades para relajarse antes del domingo de eliminación en MasterChef 24/7 (VIDEO)

Además del gran talento que ha demostrado en la cocina, Ramahá también es un apasionado del arte y ha confesado que tener tiempo para crear es de las cosas que más extraña. Por esta razón optó por armarse una sesión de “arteterapia” para algunos de los integrantes de “Las Divas” que están en riesgo de eliminación de MasterChef 24/7 y se relajaron un rato.