Ramahá organiza una tarde de manualidades para relajarse antes del domingo de eliminación en MasterChef 24/7 (VIDEO)
Aunque él ya tiene su lugar asegurado en el top 12 de MasterChef 24/7, Ramahá quiere que sus amigos de “Las Divas” se sientan tranquilos.
Además del gran talento que ha demostrado en la cocina, Ramahá también es un apasionado del arte y ha confesado que tener tiempo para crear es de las cosas que más extraña. Por esta razón optó por armarse una sesión de “arteterapia” para algunos de los integrantes de “Las Divas” que están en riesgo de eliminación de MasterChef 24/7 y se relajaron un rato.