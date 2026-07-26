Carmen revela en MasterChef 24/7 la extraña razón por la que no le gusta la comida para llevar (VIDEO)

A pesar de que su permanencia en MasterChef 24/7 está en riesgo, Carmen prefiere no presionarse de más y disfrutó de una mañana tranquila junto a sus amigos de “Las Divas”. Y mientras platicaban de todo lo que estarían haciendo en la “vida real”, la tijuanense terminó confesando que si estuviera en su casa y se le antojara algo que no sepa cocinar, iría directamente hasta los restaurante para comer ahí, ya que no le gusta pedir comida a domicilio porque cree que nunca llega como la pediste y no tiene opción de reclamar al momento.