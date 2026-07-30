El Chef Poncho EXPLOTA ante los participantes de MasterChef 24/7 y puso en duda su falta de compromiso
En la gala del día de ayer miércoles en MasterChef 24/7, se vivió un momento muy tenso, pues los chefs anularon los resultados del reto, pues no vieron a NADIE comprometido con cumplir con el desafío.
Lancer y Carmen tuvieron una fuerte discusión y pusieron incomodos a todos durante la hora de la comida en MasterChef 24/7. Los conductores de Venga La Alegría fueron contundentes y piensan que los participantes están más comprometidos con hacer polémica en el programa que cumplir los retos.