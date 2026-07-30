Mira el antes y después de Lizbeth, quien tuvo un cambio radical gracias al Escuadrón de la Belleza
¡Misión cumplida! El Escuadrón de la Belleza de Venga La Alegría le hizo un cambio de look a Lizbeth, quien hoy se siente más bella y segura que nunca.
¿Quieres un cambio de imagen cómo Lizbeth? El Escuadrón de la Belleza puede hacer realidad tus sueños para cambiarte por completo, desde el maquillaje, hasta el cabello. Mira el caso de Elizabeth y checa todo el proceso que vivió para este impresionante cambio de estilo.