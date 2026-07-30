¡Chef Isabel Carvajal le reclama a Carmen por SUCIA y ella le responde de forma inesperada! (VIDEO)

Este jueves, los cocineros de MasterChef 24/7 llegaron a la Cocina Oculta para participar en el reto delivery del jueves; en esta ocasión, hicieron milanesas para el Heroico Cuerpo de Bomberos de Tlalpan y la Chef Isabel Carvajal se llevó dos sorpresas... ¡Luis por primera vez mantuvo su estación limpia, mientras que el lugar de trabajo de Carmen se convirtió en un desastre de huevo y harina, lo que le valió un regaño!

