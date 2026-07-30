Grupo Salinas hace posible el sueño de Daniel Alejandro, un joven repartidor en silla de ruedas
Tras la muerte de su madre, Daniel Alejandro se vio obligado a trabajar como repartidor. Inspirados por su fuerza y resiliencia, Grupo Salinas hace posible uno de sus sueños.
El caso de Daniel Alejandro García ha conmovido a todo México. El joven de 20 años se vio obligado a trabajar como repartidor en silla de ruedas tras el sensible fallecimiento de su madre. En Grupo Salinas nos sentimos inspirados por su fuerza y resiliencia, por lo que recompensamos su esfuerzo con este regalo.