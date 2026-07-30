uno nuevo
logo prueba vla
Sorry, your browser does not support inline SVG.
En Vivo

Grupo Salinas hace posible el sueño de Daniel Alejandro, un joven repartidor en silla de ruedas

Tras la muerte de su madre, Daniel Alejandro se vio obligado a trabajar como repartidor. Inspirados por su fuerza y resiliencia, Grupo Salinas hace posible uno de sus sueños.

El caso de Daniel Alejandro García ha conmovido a todo México. El joven de 20 años se vio obligado a trabajar como repartidor en silla de ruedas tras el sensible fallecimiento de su madre. En Grupo Salinas nos sentimos inspirados por su fuerza y resiliencia, por lo que recompensamos su esfuerzo con este regalo.

Videos