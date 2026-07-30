Exclusiva | Lucero da detalles de su nuevo álbum: “Es un regalo, es parte de mi corazón”

¡Lucero regresa a la música! La cantante y actriz habló en exclusiva con Venga la Alegría sobre el estreno de su nuevo sencillo, “Fuertes Declaraciones”; así como el lanzamiento de su próximo álbum de estudio, el cual saldrá a la venta en febrero y contará con un total de 14 canciones, incluidos 3 covers, y diversas colaboraciones musicales.