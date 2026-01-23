¡Igualito a su padre! Ernesto D’Alessio estrena look y el parecido a su papá es increíble
Con barba y porte de galán, el nuevo look de Ernesto D’Alessio no sólo le sumó suspiros, también le movió fibras a su mamá, quien al verlo, no pudo evitar reaccionar. ¿Ernesto D’Alessio habrá heredado el carácter de su padre Jorge Vargas? Esto contestó el cantante.