¡Que las vacaciones no te saquen de quicio! Checa estos consejos para mantener la calma y trabajar la paciencia

Las vacaciones son una gran oportunidad para convivir más en familia, pero el cambio de rutinas y la energía de los niños puede poner a prueba nuestra paciencia. ¿Qué hacer para mantener la calma y disfrutar esta etapa? Carolina Saracho, psicóloga especializada en mindfulness para la ansiedad, nos explicó cómo trabajar la paciencia durante las vacaciones.