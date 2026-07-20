Venga La Alegría | Programa 20 de julio 2026 Parte 1 | ¡Karol Sevilla, Michael Ronda y Ruggero Pasquarelli, de Soy Luna, nos visitaron en el foro!

Revive el programa completo de Venga La Alegría del 20 de julio 2026, parte 1: Las celebridades reaccionan a la muerte del hijo de Aylín Mujica, Alejandra Guzmán anuncia su regreso a los escenarios, lo que se vivió en la Final del Mundial 2026, el papá de Ana Bárbara se defiende de las acusaciones de abuso y la entrevista exclusiva al elenco de Soy Luna de cara al estreno de la nueva temporada.

También, la receta de camarones crujientes, el estremecedor caso de Dafne Quintos, el reportaje de Víctor Landeros, los mejores momentos de MasterChef 24/7 y la visita de Nora, la reciente eliminada de la cocina más famosa de México. ¡Venga La Alegría!