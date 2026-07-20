Venga La Alegría | Programa 20 de julio 2026 Parte 2 | ¡La mejor clase de pilates con Ana Sofi y mucha diversión!
Consejos para no perder la paciencia con los niños en casa, Ana Sofi impartió una hilarante clase de pilates, los conductores revelaron inesperadas confesiones en Sí lo he Hecho No lo he Hecho, los mejores juegos y mucha diversión. ¡Venga La Alegría!
Revive el programa completo de Venga La Alegría del 20 de julio 2026, parte 2: Los mejores diseños de vestidos inspirados en la Luna, consejos para no perder la paciencia con los niños en casa, Ana Sofi impartió una hilarante clase de pilates y los conductores revelaron inesperadas confesiones en Sí lo he Hecho No lo he Hecho. Además, el reportaje de Víctor Landeros y jugamos Coordenadas, Sin Palabras y Verdad o Mentira. ¡Venga La Alegría!