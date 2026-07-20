Venga La Alegría | Programa 20 de julio 2026 Parte 2 | ¡La mejor clase de pilates con Ana Sofi y mucha diversión!

Revive el programa completo de Venga La Alegría del 20 de julio 2026, parte 2: Los mejores diseños de vestidos inspirados en la Luna, consejos para no perder la paciencia con los niños en casa, Ana Sofi impartió una hilarante clase de pilates y los conductores revelaron inesperadas confesiones en Sí lo he Hecho No lo he Hecho. Además, el reportaje de Víctor Landeros y jugamos Coordenadas, Sin Palabras y Verdad o Mentira. ¡Venga La Alegría!