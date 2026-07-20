¡Con superioridad numérica! Así se jugó el Sin Palabras del 20 de julio 2026

El Pueblo llegó notablemente disminuido al primer compromiso de la semana del Sin Palabras, pero eso no impidió que las emociones se vivieran al límite. ¿Será que el Favorito aprovechó la ventaja numérica? ¡Ojo al castigo que deberá cumplir el Favorito! Revive el mejor juego del mundo mundial completo del 20 de julio 2026.