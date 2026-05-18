¿Problemas cardiacos? Este sería el estado de salud de Luis Miguel hoy 18 de mayo 2026
Este es el mensaje que circula en redes sociales donde se aclararía el estado de salud de Luis Miguel tras su supuesta hospitalización por presuntos problemas cardiacos.
Tras los rumores sobre una supuesta hospitalización de Luis Miguel por presuntos problemas cardiacos, comenzó a circular un comunicado en redes sociales aclarando la delicada situación. Este es el mensaje completo que refiere al estado de salud de ‘El Sol’.