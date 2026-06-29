Ventaneando | Programa completo 29 de junio de 2026

Lo mejor del espectáculo está en Ventaneando. No te pierdas la información más relevante de hoy y mira el programa completo de 29 de junio. Tenemos toda la información sobre el distanciamiento entre José Manuel Figueroa y su tío FedericoFiguero por motivos de la herencia de Joan Sebastian, además, Cruz Martínez abre su corazón tras la reciente muerte de su madre.