Ventaneando | Programa completo 29 de junio de 2026
Entérate de lo mejor del espectáculo. Mira el programa completo de Ventaneando de hoy, lunes 29 de junio. Tenemos exclusivas, notas del día y más.
Lo mejor del espectáculo está en Ventaneando. No te pierdas la información más relevante de hoy y mira el programa completo de 29 de junio. Tenemos toda la información sobre el distanciamiento entre José Manuel Figueroa y su tío FedericoFiguero por motivos de la herencia de Joan Sebastian, además, Cruz Martínez abre su corazón tras la reciente muerte de su madre.