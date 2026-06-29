En Exclusiva: José Manuel Figueroa acusa a Federico Figueroa de buscar controlar la herencia de Joan Sebastián

José Manuel Figueroa rompió el silencio sobre el conflicto familiar que mantiene con su tío Federico Figueroa, al asegurar que las diferencias comenzaron tras la muerte de Joan Sebastian por desacuerdos relacionados con la administración de la herencia. Asimismo, el intérprete señaló que existe un supuesto interés de Federico por una casa ubicada en Cuernavaca, propiedad que perteneció a su padre y que quedó para Julián Figueroa. Además, expresó su preocupación por la posible influencia que tendría sobre Imelda Garza en las decisiones del proceso sucesorio. Por su parte, Imelda rechazó tener una relación cercana con Federico.