"¡Me declaro culpable, soy pecadora!”, Así apareció Mon Laferte en el confesionario de Rosalía

Rosalía sigue conquistando a la CDMX y, en su segunda noche, invitó a Mon Laferte a su famoso confesionario. Además, Rosalía aprovechó para reiterar su fanatismo por Paquita la del Barrio, cuya música le sirvió de inspiración para componer su exitoso tema “La Perla”. Durante más de dos horas, la ‘Motomami’ traslado a sus fans por un viaje sensorial acompañada por una orquesta sinfónica, un cuerpo de bailarines y distintos cambios de vestuario y de escenografía.