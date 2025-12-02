Eugenia León recuerda los tres momentos que pasó junto a Juan Gabriel
Eugenia León compartió detalles de encuentros que sostuvo con Juan Gabriel: el primero fue en Coyoacán, el segundo en una convención. ¡Ojo al tercer encuentro!
Eugenia León compartió con la prensa detalles de los únicos tres encuentros que sostuvo con Juan Gabriel a nivel personal. El primer momento fue en Coyoacán, pero la timidez de la cantante le impidió acercarse al ‘Divo de Juárez'; el segundo fue en una convención. ¡Ojo al tercer y enriquecedor encuentro que tuvieron!
