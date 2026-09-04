¡Doris alzó la voz a los celestes y Leo se sincera sobre Katia! Revive los mejores momentos de Exatlón
Doris habló fuerte previo al Duelo de Eliminación, Leo se sinceró sobre Katia y lo que sucedió con los combinados internacionales. ¡Revive los mejores momentos de Exatlón!
Doris analizó el Duelo de Eliminación donde competirán tres integrantes celestes, Leo se sinceró con Alexis sobre Katia y los equipos representaron a México ante los combinados internacionales. ¡Revive todas las emociones del Exatlón del 3 de septiembre 2026!