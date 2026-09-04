"¡No interpretaba absolutamente nada!”, Lola Cortés no se arrepiente de las críticas que hizo a Yuridia

Lola Cortés no se arrepiente de las fuertes críticas que hizo a Yuridia durante su paso por La Academia hace más de veinte años, pese a que ahora es una de las cantantes más exitosas de México. La llamada ‘jueza de hierro’, asegura que no todo se trata de tener una gran voz sobre el escenario y aclaró si ha intentado hacer las paces con Yuridia tras los encontronazos que tuvieron durante su paso por el reality. ¿Cómo toma Lola Cortés los memes de su etapa como jueza de La Academia? ¡Checa lo que reveló!