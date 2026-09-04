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¡Así lucen las instalaciones renovadas de La Granja VIP para la Segunda Temporada!

¡Renovada, mejorada, corregida y aumentada! Viviann Baeza y Kike Mayagoitia nos presumieron todos los rincones de La Granja VIP rumbo al estreno de la Segunda Temporada.

¡El Granero, los nuevos animales, la sala, la cocina y mucho más! Viviann Baeza y Kike Mayagoitia se metieron a las instalaciones de La Granja VIP para presumirnos todos los rincones, conocidos y nuevos, donde los granjeros nos regalaran momentos épicos. ¡Ojo que repasamos los perfiles de los últimos granjeros revelados!

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