¡Así lucen las instalaciones renovadas de La Granja VIP para la Segunda Temporada!

¡El Granero, los nuevos animales, la sala, la cocina y mucho más! Viviann Baeza y Kike Mayagoitia se metieron a las instalaciones de La Granja VIP para presumirnos todos los rincones, conocidos y nuevos, donde los granjeros nos regalaran momentos épicos. ¡Ojo que repasamos los perfiles de los últimos granjeros revelados!