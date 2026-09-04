¡Está que arde! Manelyk y Ferka lanzaron advertencias rumbo al estreno de La Granja VIP Segunda Temporada
Mientras Manelyk aseguró que no dudará en defenderse, Ferka alzó la voz sobre la funa que podría recibir en la Segunda Temporada de La Granja VIP.
A pocas horas del estreno de la Segunda Temporada de La Granja VIP, Manelyk advirtió que no dudará en defenderse en caso de que otros granjeros la ataquen, Linet Puente y Ferka revelaron si están listas para la funa. ¡No te pierdas ni un sólo detalle!