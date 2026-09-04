¡Así fue la misa y la bendición previo al estreno de La Granja VIP Segunda Temporada!

Antes de que comiencen las estrategias, los pleitos y las nominaciones, la familia Azteca recibió una bendición muy especial con la tradicional misa, donde el trabajo de todos los involucrados en el proyecto se puso en manos de Dios. Además de sus buenos deseos, el sacerdote puntualizó sobre la responsabilidad de los conductores e hizo un llamado al respeto y cuidado de los animales. ¡Aquí todos los detalles!