EN EXCLUSIVA: José Ángel Bichir habla de su proceso de salud mental luego del accidente que casi le cuesta la vida

José Ángel Bichir reapareció en la alfombra roja de la segunda temporada de Malinche, el musical, donde habló sobre su recuperación seis meses después del accidente en el que estuvo a punto de perder la vida. El actor aseguró que atraviesa un proceso físico, mental y espiritual, y expresó su deseo de acercarse a profesionales para encontrar la manera de compartir su experiencia y aportar a la conversación sobre salud mental, especialmente entre los hombres.