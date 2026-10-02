¡Se contagió del ritmo! El Tío Pepe aprende el baile de La Granja VIP con Julio Camejo y Kevyn Bicolor
La visita del Tío Pepe a La Granja VIP tuvo un momento distendido donde la máxima autoridad del recinto mostró sus pasos de baile
La Granja VIP recibió la visita del Tío Pepe durante la mañana de este viernes 2 de octubre. Kevyn Contreras “Bicolor” y Julio Camejo se encontraban juntos hasta que el Mayoral llegó para sumarse a la conversación. Rápidamente, comenzó a cantar y los Granjeros le enseñaron el ritmo de la canción y ¡empezaron a bailar juntos!