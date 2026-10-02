¡Se contagió del ritmo! El Tío Pepe aprende el baile de La Granja VIP con Julio Camejo y Kevyn Bicolor

La Granja VIP recibió la visita del Tío Pepe durante la mañana de este viernes 2 de octubre. Kevyn Contreras “Bicolor” y Julio Camejo se encontraban juntos hasta que el Mayoral llegó para sumarse a la conversación. Rápidamente, comenzó a cantar y los Granjeros le enseñaron el ritmo de la canción y ¡empezaron a bailar juntos!