EN EXCLUSIVA: “Malinche, el musical” regresa con su segunda temporada y reúne a grandes personalidades en su alfombra roja

“Malinche, el musical” de Nacho Cano regresó a la Ciudad de México con su segunda temporada, celebrada con una alfombra roja a la que acudieron figuras del entretenimiento. Ricardo Salinas Pliego y su esposa, María Laura Medina de Salinas, encabezaron la presentación y hablaron sobre el concepto de Fortaleza Mexicana, mientras que Javier Mota celebró continuar interpretando a Hernán Cortés.