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Imelda Tuñón enfrenta nueva denuncia por presunto abandono de menor tras llevar a su hijo a Estados Unidos

La disputa con Maribel Guardia toma un nuevo giro legal luego de que surgieran dudas sobre el paradero del menor.

El conflicto entre Imelda Tuñón y Maribel Guardia sumó un nuevo capítulo legal. El abogado de la actriz, Alonso Beceiro, confirmó el 1 de octubre que presentó una denuncia por presunto abandono de menor, argumentando que desconocen dónde se encuentra José Julián y con quién está.

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