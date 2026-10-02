Imelda Tuñón enfrenta nueva denuncia por presunto abandono de menor tras llevar a su hijo a Estados Unidos
La disputa con Maribel Guardia toma un nuevo giro legal luego de que surgieran dudas sobre el paradero del menor.
El conflicto entre Imelda Tuñón y Maribel Guardia sumó un nuevo capítulo legal. El abogado de la actriz, Alonso Beceiro, confirmó el 1 de octubre que presentó una denuncia por presunto abandono de menor, argumentando que desconocen dónde se encuentra José Julián y con quién está.