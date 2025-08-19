¡Exigió disculpas y arremetió contra sus detractores! Así ‘explotó' Aleks Syntek durante un evento y lanzó varios mensajes
Aleks Syntek arremetió contra periodistas y aseguró que ya no dará más entrevistas; respondió a sus detractores y a quienes lo comparan con Elton John.
TV Azteca
Aleks Syntek ‘explotó' durante un evento y arremetió contra periodistas y aseguró que ya no dará más entrevistas a los medios. Además, le respondió a sus detractores y a quienes lo comparan con Elton John, no sin antes enviar un fuerte mensaje a los millennials.
Galerías y Notas Azteca UNO